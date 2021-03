Chrissy Teigen se je poslovila od sledilcev na Twitterju

Chrissy Teigen , žena priljubljenega ameriškega pevca Johna Legenda , se je od svojih sledilcev poslovila z zahvalo, da so jo spremljali in soustvarjali vsebine. Ob slovesu je zapisala: "Hej. Več kot deset let ste bili ves moj svet. Temu svetu, ki smo si ga delili, dolgujem zelo veliko. Mnoge izmed vas imam za svoje prave prijatelje. Vendar je prišel čas, ko se moram od vas posloviti."

Za izbris profila se je odločila, ker so ji začeli groziti in jo zmerjati. Ker so se grožnje stopnjevale, je manekenka zapisala, da ji je čas na družbenih omrežjih zadal veliko udarcev in modric, v vsem tem času pa se ni naučila, kako naj iz svojega življenja izloči negativnost.