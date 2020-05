Chrissy Teigen se je testirala na covid-19: Odstranila bom prsne vsadke

Manekenka in avtorica kuharskih knjig je na na družabnem omrežju delila posnetek testiranja na koronavirus. Po kritikah, ki jih je bila zaradi dejanja deležna, je priznala, da jo v prihodnosti čaka operacija, zaradi katere se je morala testirati.

Chrissyje odgovorila sledilcem, ki so komentirali, da je po nepotrebnem izkoristila možnost testiranja na koronavirus, očitali so ji celo, da je izrabila svoj status slavne osebe. Sama je hitro zavrnila vse kritike in razložila, da se približuje zahtevna operacija in da je bil test na prisotnost virusa nujno potreben.

Razkrila je, da si želi odstraniti prsne vsadke: ''Močno si želim, da bi končno lahko zapela zadrgo na obleki svoje velikosti.''Svojo razlago je podprla z opisom, kako je živeti z vsadki in zakaj se jih je naveličala: ''Odlično so mi služili vsa ta leta, ampak zdaj je dovolj. Želela bi znova udobno ležati na trebuhu. Nič takšnega! Ne skrbite zame, vse je ok.'' Na svoj hudomušen način je dodala, da bo še zmeraj imela oprsje, le da bo to zgolj čista maščoba.

