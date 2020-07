Chrissy Teigen: Sledi še ena operacija prsi

Chrissy Teigen se je za vsadke odločila leta 2006, štirinajst let pozneje pa je opravila operativni poseg in jih dala odstraniti. Vendar s prsnim obsegom še zmeraj ni popolnoma zadovoljna.

34-letnica pa se je tokrat javila s snemanja modne kampanje za linijo nakita in v kratkem posnetku komentirala, kako je zaradi bujnega oprsja na njej videti ogrlica. Mesec dni po odstranitvi vsadkov je s sledilci delila svoje misli: ''Prsi so še vedno ogromne. Odkrito povedano, še enkrat bom odločila za operativni poseg in si jih tako dala zmanjšati.''Dodala je še, da po odstranitvi vsadkov ni pričakovala, da bodo prsi še vedno takšnega obsega.