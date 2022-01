Chrissy Teigen sporočila, da se pol leta ni dotaknila alkohola in je srečna kot še nikoli

Nekdanja manekenka Chrissy Teigen je na družbenem omrežju Instagram sporočila, da že pol leta ne pije alkohola in je srečna kot še nikoli. Zvezdnica je objavila več fotografij, ob katerih je razkrila, da je nehala piti alkohol in se počuti zelo dobro. A kot je dejala sama, pol leta ni dolgo obdobje, čeprav je bilo zanjo zelo težko.

Avtorica kuharskih knjig in nekdanja manekenka Chrissy Teigen je s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram delila spodbudbo novico, da se že pol leta ni dotaknila alkohola. Zvezdnica je pripisala, da je njeno splošno počutje veliko boljše, odločitev pa je vplivala tudi na njeno duševno stanje, saj je srečna kot še nikoli.

icon-expand Chrissy Teigen FOTO: Instagram

"Šest mesecev brez alkohola. Iskreno rečeno, ne vem, kaj delam, vem pa, da imam veliko več energije in sem veliko manj anksiozna, zato ne potrebujem več zdravil proti temu, kar je precej kul," je zapisala 36-letnica. Kljub dobremu počutju pa je bilo to obdobje zanjo težko, je priznala: "Čeprav si nisem v tem času niti enkrat zaželela pijače, čas v tem obdobju ni kar odletel mimo. Najverjetneje bom nad seboj navdušena, ko bo od moje zadnje pijače minilo vsaj pet let. V resnici niti ne vem, ali se bom za vedno odrekla alkoholnim pijačam."

Zvezdnica je nadaljevala: "Veselim se, da se bo moje telo po letu dni brez alkohola znova sestavilo, nato pa si bom zastavila nove cilje in želje za prihodnost. Gremo!" Kljub njenim dvomom pa ji ob strani stoji zvesti mož, pevec John Legend, ki je pod video zapisal: "Zelo sem ponosen nate, ljubezen moja."

Chrissy je septembra na Instagramu sporočila, da je trezna 50 dni: "Bilo bi skoraj leto, a se mi je vmes nekajkrat kolcalo po vinu." Decembra je na družbenem omrežju znova spregovorila o svoji treznosti in dejala, da je trezna približno mesec dni. "Zaključila sem s tem, da se sramotim pred drugimi ljudmi, utrujena sem od vsakodnevnega pitja alkohola in od tega, da se ob šestih zvečer slabo počutim in ne morem spati. Odkar sem se tako odločila, sem trezna," je zapisala v drugi decembrski objavi.