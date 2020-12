Chrissy Teigen vesela, ker se je odpovedala alkoholu

Manekenka Chrissy Teigen, ki je oktobra splavila, je zaradi težkega obdobja podlegla alkoholu. S sledilci je zdaj na Instagramu delila, da je trezna že štiri tedne, ob tem pa je v Instagramovi zgodbi (video, ki izgine po 24 urah, op. a.) delila podrobnosti, zakaj se je odločila za spremembo. Na družbenem omrežju je zvezdnica delila fotografijo knjige avtorice Holly Whitaker, ki ljudem pomaga pri odvisnostih. "Pred enim mesecem, na svoj rojstni dan, sem dobila to knjigo od prijatelja, ki je zdravnik,"je povedala Chrissy, ki je 30. novembra dopolnila 35 let. "Odločila sem se, da s tem končam, ker sem se pred ljudmi že večkrat osramotila in izpadla kot 'rit', utrujena sem od dnevnega pitja in ob šestih zjutraj se počutim kot 'drek', ker ne morem spati."