Chrissy Teigen z oteklimi ustnicami: Nisem si jih povečala

Chrissy Teigen je pred fotografski objektiv tokrat nastavila svoje otečene ustnice in oboževalcem pojasnila, da ne gre za spodleteli poskus povečanja ustnic. Še dobro. Pojasnila je, da je ugriznila v olupek 'sumljive' pomaranče in se ob tem spraševala, ali je bil mogoče prav sadež kriv za tako hudo reakcijo na njeni koži. Med drugim je bila skoraj prepričana, da je bila pomaranča škropljena s kakšnimi pesticidi, ki so ji povzročili na prvi pogled neprijetno alergijsko reakcijo. Sebe je zaradi 'nabreklih' ustnic primerjala s sočno napihnjeno lutko, ki si jo ravnokar odpakiral.

35-letna zvezdnica je imela v zadnjem času kar nekaj težav z zdravjem. Svojim zvestim sledilcem je na začetku meseca v Instagramovi zgodbi razkrila, da ima za sabo zdravniški poseg, kar je potrdila tudi s fotografijo iz bolnišnične postelje. Kot je razkrila, je bil razlog za operacijo endometrioza. Gre za stanje, pri katerem tkivo maternične sluznice začne rasti v drugih delih telesa in povzroča bolečino. Lahko vpliva na plodnost in splošno zdravje.Chrissy je namreč trpela za neznosnimi bolečinami, zato je bil ta poseg neizbežen.

Spomnimo, da je za Chrissy in njenega moža Johna Legenda kar nekaj težkih mesecev, saj sta oktobra lani izgubila tretjega otroka. Zvezdnica je o splavu večkrat spregovorila v javnosti in priznala, da je bila to izredno brutalna, izčrpavajoča, žalostna ter fizično in duševno zahtevna izkušnja.