Chrissy Teigen: Za menoj so štirje najtežji dnevi

"Nekega dne bom povedala nedavno zgodbo o štirih najtežjih dnevih v mojem življenju. Za zdaj pa le: tukaj sem in potrebujem svojo mamico," j e zapisala pod ljubečo fotografijo. Zvezdnica za zdaj še ni javno delila podrobnosti o svojih izkušnjah v zadnjem tednu.

Chrissy Teigen je potožila, da ji v zadnjih dneh ni bilo lahko. Zvezdnica je delila fotografijo, na kateri se privija v objem svoje mame Vilailuck "Pepper Thai" Teigen , pri kateri je našla oporo in uteho v težkih časih. Na fotografiji se jima je pridružila tudi Chrissyjina prvorojenka Luna , ki jo ima z glasbenikom Johnom Legendom .

Zadnji meseci so bili za Chrissy in njeno družino zelo težki. Nekdanja ameriška manekenka, televizijska voditeljica Chrissy Teigen, je 30. septembra sporočila tragično novico, da je po hudem krvavenju in nekajdnevni hospitalizaciji splavila. Otroku, ki sta ga z možem izgubila, sta sicer želela nadeti ime Jack.

"Nikoli nisva izbrala imen otrok, vse dokler niso bili rojeni, vse dokler ni bil čas, da skupaj zapustimo bolnišnico. Tega malega fantka pa sva iz nekega razloga že, ko je bil v trebuščku, poimenovala Jack. Zato bo vedno najin Jack. Jack se je močno boril, da bi bil del najine male družinice– in to tudi bo, za vedno. Najinemu Jacku: oprosti, ker so bili prvi trenutki tvojega življenja pospremljeni s takšnimi komplikacijami, da ti nisva mogla omogočiti doma, ki si ga potreboval, da bi preživel. Vedno te bomo imeli radi," je med drugim zapisala v daljšem čustvenem zapisu.

Chrissy je pri Luni, tako kot pri drugem otroku Milesu, zanosila s pomočjo umetne oploditve. Pri Jacku, tretjem otroku, ki ni preživel, pa sta z možem Johnom Legendom do nosečnosti prišla po naravni poti.