Chrissy Teigen zagovarja svoj hobi: Konja nisem kupila, kaj, če bi ga?

Zvezdnica je s svojimi oboževalci na družbenih omrežjih popolnoma iskrena in z njimi pogosto deli svoje občutke ter vsakodnevno dogajanje. Tokrat je zapisala, da je našla nov hobi, saj trenutno ''nima ničesar svojega'', stavek pa so si nekateri sledilci narobe interpretirali in jo obtožili, da je v času pandemije in pomanjkanja brez občutka.

Chrissy Teigenje pred dnevi morala zagovarjati svoj hobi, saj so ga številni sledilci označili za neprimernega. Potem ko je na Twitterju zapisala, da se je odločila preizkusiti ježo konj, ker ji je terapevtka predlagala, naj izbere nekaj, kar bo počela za lastno dušo, saj si je po težkih mesecih trpljenja zaradi izgube še nerojenega otroka vzela premalo časa zase, so sledili številni komentarji.

Nekateri oboževalci so jo pri tem podprli, spet drugi so izpostavili dejstvo, da nima občutka za trenutno dogajanje po svetu, v katerem vlada pandemija, ljudje pa se borijo z zdravstvenimi težavami in finančnimi zlomi."Mnogo ljudi je trenutno brezposelnih in se v pandemiji trudijo nahraniti svoje družine. Mogoče pa trenutno ni pravi čas za zapis, v katerem izjaviš, da nimaš ničesar, in si nato kupiš konja za lastno zabavo,"je zapisal eden od kritikov.

Teigenova se je hitro odzvala in poudarila, da so si ljudje njene besede napačno razlagali. Ko je poudarila, da trenutno "nima ničesar", je s tem mislila, da nima ničesar, kar bi bilo samo njeno, kot hobi, ki bi ji pomagal ob tragični izgubi otroka. Na koncu je dodala, da se po težavnem obdobju znova išče, in zapisala še: "Ne, nisem kupila konja. In kaj bi bilo, če bi ga kupila?"

Nekaterim sledilcem pa je kasneje tudi neposredno odgovorila. Po tem, ko jo je eden od uporabnikov Twitterja označil za osebo, ki sta jo zastrupila "bogastvo in privilegij",je vprašala, zakaj v njenem zapisu iščejo skriti pomen, drugemu pa je zabrusila, da je to njen profil, na katerem lahko svobodno piše o stvareh, ki so del njenega življenja.