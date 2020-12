Chrissy Teigen žaluje: Nikoli več ne bom noseča

Manekenka in televizijska voditeljica Chrissy Teigen je v zapisu na družbenih omrežjih pod svežo fotografijo zapisala, da po splavu letošnjo jesen ne bo nikoli več zanosila. Sicer sta se z možem Johnom Legendom za to zavestno odločila, ker je Chrissyjino telo prešibko, da bi lahko nosila otroka in ne splavila še enkrat, a vseeno sta izjemno žalostna, da ne bosta mogla povečati svoje družine.

"Čeprav nisem več noseča, je vsak pogled v ogledalo opomnik na misel, kaj bi lahko bilo. Iskreno povedano, nimam pojma, zakaj imam še vedno trebušček. Je pa zelo moteče, ker je boleč opomnik na to, kar se je zgodilo,"je zapisala 35-letnica in dodala, da je izjemno ponosna sama nase, da je preživela tako težko fizično in psihično preizkušnjo. "Izjemno rada sem noseča. In zelo sem žalostna, da ne bom nikoli več. Sem pa izjemno srečna, da imam dva čudovita otroka, ki se vsakodnevno spreminjata v izjemni osebi."

Chrissy in John sta oktobra izgubila tretjega otroka, ki sta mu dala ime Jack. Fotografije iz porodnišnice, na katerih se vidi žalost družine, je zvezdnica objavila na svojem Instagramu. Odzivi so bili različni: nekateri so jo podprli, ker svojo bolečino preboleva javno, spet drugi so bili bolj kritični, češ da so to zasebne stvari, ki jih po njihovem mnenju ni primerno deliti na družbenih omrežjih.