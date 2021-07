Chrissy Teigen žaluje za psičko Pippo

Za ameriško zvezdnico Chrissy Teigen so zadnji dnevi precej težki in žalostni. 35-letna zvezdnica je na priljubljenem družbenem omrežju Instagram sporočila, da se je morala posloviti od svoje psičke Pippe. Psička pasme francoski buldog je njo in njenega moža Johna Legenda spremljala 10 let, v njenem naročju pa je pred kratkim za vedno zaprla oči.

"Spomnim se, da sem jo vzela v Gainesvilleu in dokumentirala najino pot domov. Bila je kar predrzna psička, oboževala je svojo biserno ogrlico in se ni nikoli pustila podrejati, prilagajati nobenemu novemu psu, ki smo ga pripeljali," se spominja Chrissy in dodaja:"Naša dolgoletna spremljevalka na turnejah. Tako zelo smo jo imeli radi. Ljubimo te, draga psička. Vem, da nagajaš Puddyju tam zgoraj. Hvala, ker si nam dala vse svoje življenje." (op. a., Par je leta 2018 objokoval smrt svojega buldoga Puddyja in ga imenoval za svojega "prvorojenega" otroka.)

Pod njeno objavo so se vsula številna izražanja sožalj.