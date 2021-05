Chrissy Teigen zaradi nesramnih komentarjev izgubila pogodbo s priznano znamko

Chrissy je pred skoraj desetimi leti na Twitterju manekenko javno nadlegovala z nesramnimi komentarji, kot so "sovražim te" in "pojdi spat, za vedno" . Chrissyjino nadlegovanje je spodbudilo neodobravanje nad Courtneyjino tedanjo zvezo, saj se je pri 16 letih poročila z 51-letnim igralcem Dougom Hutchisonom. Courtney meni, da je Chrissyjino sovraštvo izhajalo iz ljubosumja, ker je ona takrat v javnosti dobila toliko pozornosti.

Žena ameriškega pevca Johna Legenda se je Courtney kasneje opravičila za nesramno vedenje in priznala, da se je takrat v svoji koži počutila negotovo in je zato na spletu iskala pozornost. Na Twitterju je zapisala: "Veliko ljudi nima sreče, da bi pred celotnim svetom odgovarjali za svoje pretekle napake. Obžalujem in žalostna sem zaradi tega, kar sem nekoč bila,"in dodala: "Bila sem negotova in iskala sem pozornost. Sram me je za svoja dejanja, ampak to ni nič v primerjavi z občutki, ki sem ji zadala Courtney."

A Chrissy Teigen bo očitno zaradi svojih preteklih ravnanj sedaj čutila posledice. Po poročanju tujih medijev je namreč zaradi škandala izgubila pogodbo s priznano ameriško verigo trgovin z oblačili Bloomingdale’s. Zvezdnica naj bi bila tik pred podpisom pogodbe za svojo linijo kuharskih oblačil, a je po obtožbah Studdnove podjetje sodelovanje preklicalo, navaja Page Six. Manekenka, ki je avtorica kuharske knjige Cravings by Chrissy, je bila s podjetjem dogovorjena za vodenje promocijskih dogodkov priznane trgovine, a je zaradi negativnih novic, ki so o njej završale v medijih, to priložnost izgubila. Vir, ki je del podjetja, je za tuje medije povedal, da je bila pogodba že sestavljena, ampak so jo morali preklicati.