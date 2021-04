Chrissy Teigen želi po izgubi otroka znova postati mama

Chrissy Teigen in John Legendsta odločena, da bosta povečala svojo družino. Nekdanja manekenka in glasbenik sta starša otrokomaLuniin Milesu, kmalu pa bi želela pričeti postopek umetne oploditve ali pa otroka celo posvojiti. V nedavnem intervjuju za eno od ameriških revij je zvezdnica spregovorila o situaciji po tragičnem dogodku ter o njunih dveh otrocih: ''Življenja brez otrok si ne morem predstavljati. In ne morem si predstavljati, da ne bi imela še kakšnega. Bova videla!''