Chrissy Teigen ponesreči s sledilci delila svoj elektronski naslov

Manekenka Chrissy Teigen ne bo nikoli ponovila svoje napake. 33-letna zvezdnica je nenamerno na družbenih omrežjih delila svoj elektronski naslov, nato pa jo je klicalo več neznancev, ki so jo želeli videti preko Facetime (videoklic, ki je povezan z elektronskim naslovom, op. a.).

"Delila sem svoj elektronski naslov," je tvitnila zvezdnica, "O moj bog ljudje me kličejo preko videoklica. Prepričana sem bila, da bom zagledala moški spolni ud, ampak je bil le prijazni neznanec."

Avtorica kuharske knjige je na priljubljenem družbenem omrežju delila video, kjer se je pogovarjala z moškim, ki mu je bilo ime Ricardo. Predstavila ga je celo svoji mami. "Ravnokar pripravljamo večerjo in sem se odločila, da se bom oglasila na enega od klicev. Lepo te je bilo spoznati," se je smejala Chrissy. Zvezdnica pa se je zresnila takoj, ko se je začela počutiti ogroženo: "Družino imam, prosim, nehajte."Nato pa je še tvitnila: "Vse sem onesposobila in spremenila elektronski naslov. Rada vas imam in hvala za vse prijazne besede."