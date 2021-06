Chrissy Tiegen objavila dolgo opravičilo za svoje nesramne komentarje

"Pozdravljeni vsi. Imela sem nekaj zelo skromnih tednov. Vem, da sem bila tiho, in vem, da ne želite slišati o meni, ampak želim, da veste, da sem sedela v zasluženi luknji globalnega kaznovanja, ultimata 'sedi tukaj in premisli, o tem kaj si storila'. Ne dan, ne trenutek ni minil, ko ne bi čutila silovite teže obžalovanja za stvari, ki sem jih storila v preteklosti. Kot veste je na dan prišlo nekaj mojih groznih (groznih, groznih) tvitov. Resnično se jih sramujem. Ko jih pogledam in razumem bolečino, ki so jih povzročili, se sprašujem: Kako sem lahko to storila?" je zapisala zvezdnica.

Potem, ko je manekenka Courtney Stodden v intervjuju razkrila, da ji je podjetnica Chrissy Tiegen v zasebna sporočila na družbenem omrežju napisala, "da ji želi smrti" , je bila Chrissy soočena z javnim ogorčenjem nad njenimi dejanji. Najprej je izgubila pogodbo s priznano modno znamko, nato pa še vlogo v priljubljeni komični serije. Zvezdnica se je za nekaj tednov umaknila iz družbenih omrežjih in potihnila, a sedaj se je odločila, da spregovori. V dolgem zapisu objavljenem na njeni spletni strani in Instagramu se je opravičila za svoja dejanja in obljubila, da se bo poboljšala.

V nadaljevanju je zapisala, da se je na začetku uporabe družbenih omrežjih zabavala in pisala šale ter naključna opažanja, v resnici pa je bila negotova in nezrela v svetu, kjer je mislila, da mora navdušiti neznance. Priznala je, da se je na Twitterju pridružila zato, da bi pridobila pozornost z zbadljivkami, ki so se je tisti čas zdele pametne in neškodljive, saj je menila, da je 'kul', če se norčuje iz zvezdnikov.

"Zdaj, ko sem soočena z mojimi preteklimi dejanji, se zgražam do kosti. Resnično čutim ostro, zbadljivo bolečino v telesu, ko se naključno spomnim svoje idiotske preteklosti, in to si zaslužim. Besede imajo posledice in za tviterskimi ročaji, na katere sem se spravila, so resnični ljudje. Nisem napadala samo nekega naključnega avatarja, škodovala sem mladim ženskam – nekatere so bile še dekleta – ki so imele čustva. Kako se nisem ustavila in o tem premislila? Zakaj sem mislila, da obstaja nevidna psiho-zvezdniška formula, ki komurkoli z večimi sledilci preprečuje, da bi občutil bolečino? Kako se nisem zavedala, da so moje besede krute? Kam mi je dalo pravico, da rečem te stvari?" se je spraševala Tiegenova, ki zatrjuje, da v vsakdanjem življenju ni bila nesramna. Ni pa upoštevala opozorilni znakov, ko so ji ljudje in oboževalci, ki so jo poznali zgolj preko družbenih omrežjih, povedali, da je v živo veliko prijaznejša. Ni namreč razumela, da jo na tviterju oboževalci dojemajo kot nesramno.

V dolgem opravičilo je Chrissy obljubila, da se v prihodnosti želi izboljšati za svojo 5-letno hči Luno in 3-letnega sina Milesa, ki ju ima skupaj s pevcem Johnom Legendom. "John mi skoraj vsak dan pove, kako zelo ga hči Luna spominja name. Vsak dan poskušam poskrbeti, da ona prevzame vse moje najboljše dele, vse tisto, za kar si ves čas prizadevam, a mi včasih ne uspe. Z Milesom jima vsaki priložnosti pridigamo prijaznost. Bosta sčasoma spoznala, da je tam nekaj hinavščine? Upam, da res. Upam pa, da bosta prepoznala moj razvoj. Moj cilj je biti tako dobra, da bodo moji otroci mislili, da je bilo vse to zgolj pravljica. Ne ponarejeno dobra. Dobra z najboljšimi nameni, tista, ki se zbudi z namenom razveseljevanja svoje družine, prijateljev, ekipe in oboževalcev. Dobra oseba, ki bo še vedno za****** pred svetom, vendar le redko ali nikoli ne iz tega zrastla na boljše," je zapis zaključila zvezdnica.