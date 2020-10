Chrissy z zapisom o splavu: John ni razumel, zakaj hočem imeti fotografije

"Ko sva izgubila Jacka, sem opazila, da me skrbi, da se ne bom mogla zahvaliti vsem za njihovo izjemno prijaznost. Mnogi ste z menoj delili zasebne izkušnje, nekateri so delili knjige in pesmi. Želela sem se zahvaliti vsem, z vsemi deliti svojo izkušnjo, a sem vedela, da nisem v stanju, da bi odpisovala, se pogovarjala. Ko sem prebrala, da mi ni treba odpisati, da razumete, sem si oddahnila. Zahvaljujem se vsem in vsakemu posebej."

"Nisem vedela, kdaj bom pripravljena napisati te besede. Delček mene je mislil, da bo to na začetku, ko sem še čutila vso bolečino. Mislila sem, da bom sedela v kotu svoje zatemnjene spalnice in izlila svoje misli. Predstavljala sem si, da bom pila rdeče vino, se zavila v odejo in končno delila z vami, kaj se je zgodilo. Nisem si predstavljala, kako bom začela ta zapis, a zdi se mi, da je prav, da ga začnem z zahvalo," je svoj zapis začela Chrissy. "Več tednov je naš dom obdan z rožami, s prijaznimi sporočili, ki smo jih brali s solznimi očmi. Sporočila neznancev na družbenih omrežjih so zapolnila moj dan. Večina se jih je začela z besedami 'Verjetno tega ne boš prebrala …', a lahko vam zagotovim, da sem jih prebrala." Dodala je, da se je veliko sporočil začelo z besedami, da ji na sporočilo ni treba odgovarjati, saj vedo, kako zelo težko ji je, za kar je izjemno hvaležna.

Opisala je tudi dan, ko je morala roditi tretjega otroka Jacka, ki ga je izgubila v samo 20. tednu nosečnosti. Zapisala je, da je takrat že vedela, kaj jo čaka: "Dobila bi epiduralno in rodila 20 tednov starega dečka, otroka, ki ne bi mogel preživeti v moji maternici," je zapisala in se opravičila za preprosto razlago zahtevnega porodniškega zapleta. Chrissy je bila pred zapletom in nujnim porodom nedonošenčka že en mesec v postelji in mirovati, saj je morala poskrbeti, da bi njen otrok preživel. V eseju je zapisala, da ji je zdravnik povedal, da ima delno odluščenje (abrupcijo) posteljice, kar se ji je zgodilo že pri drugi nosečnosti. "Milesa sem morala roditi en mesec pred rokom, ker njegov trebušček ni dobival dovolj hrane iz moje posteljice. A to je bilo takrat in nosečnost smo spremljali zelo pozorno in upali, da se zadeva pozdravi in ustavi." Povedala je, da je že takrat veliko krvavela in da jo je druga nosečnost spremenila v strokovnjaka za plenice za odrasle. " Na nekaj ur sem si menjala plenico. Ko je bilo neudobno ležati v krvi, sem vstala in si jo zamenjala, " je zapisala. In podobno se je zgodilo pri tretjem otroku, Jacku. "Tudi če bi šla že prej v bolnišnico, ne bi mogli veliko spremeniti. Tudi doma so me zdravniki redno obiskovali, me tolažili s pozitivnimi besedami in me mirili, da se vse še vedno lahko konča dobro. A potem se je zgodila tista noč po ultrazvoku, ko sem krvavela več kot kdajkoli prej. Tekočina okoli Jacka je postala nevarno nizke ravni, komaj je še lahko lebdel v maternici."

Kot bi bilo včeraj, se spomni tudi zdravnikovih besed, kaj sledi, ko je zadeva eskalirala in jo pripravil, da je nastopil čas za slovo. "Jack tega preprosto ne bi mogel preživeti in če bi se to še nadaljevalo, morda tudi jaz ne bi preživela vsega skupaj. Poskusili smo z več vrečkami transfuzije krvi in prav vsaka je stekla skozi mene in niti kapljica se ni ustavila v meni. Ko so mi povedali, da se bom morala zjutraj posloviti, sem jokala. Začelo se je z nekaj solzami, nato pa sem eksplodirala in nežen jok se je spremenil v krčevitega. Moja sapa ni dohitevala moje globoke žalosti. Tudi zdaj, ko to pišem, še vedno čutim bolečino tistega dne. Kisik sem imela tako v nosu kot v ustih in to je prva fotografija, ki sem jo delila z vami. Popolna žalost."

Za kritike ob objavi fotografij: Vseeno mi je, kaj bi naredili vi

V eseju se je dotaknila tudi kritik, ki jih je prejela, češ zakaj je s svojimi sledilci in praktično s celim svetom delila tako zaseben in boleč trenutek. "Ne morem vam povedati, kako zelo vseeno mi je, če sovražite to mojo objavo in te fotografije. Kako vseeno mi je, če je to nekaj, kar vi ne bi naredili." Dodala je, da je ona doživela to in da se je ona odločila, da bo to naredila. "Te fotografije niso za vsakogar, te fotografije so za vse, ki so to preživeli. Te fotografije so samo za ljudi, ki jih potrebujejo. Misli drugih, me ne zanimajo."Chrissy, njen mož in njena mama so takrat dobili priložnost, da so se lahko poslovili od malega Jacka.

Chrissy je mamo in moža prosila, da jo fotografira. Želela je spomin na Jacka, ne glede na to, kako boleče je bilo v danem trenutku."John ni razumel, zakaj si tega želim. Razložila sem mu, da jih potrebujem in da ga nočem še enkrat prositi. Takrat me je fotografiral. A je to sovražil. Videla sem, da mu ni po godu. A sama sem vedela, da to potrebujem tako kot potrebujem fotografijo najinega poročnega poljuba, tako kot potrebujem spomin na solze sreče, ko sta se rodila Miles in Luna. In z vsem zavedanjem sem vedela, da moram to deliti z vami."