Chrissy za pravljičnih sedem let zakona objavila, kaj je ušpičil njen sin

34-letna nosečnica je s svojimi sledilci in oboževalci na Instagramu delila video, na katerem sta glavni zvezdi otroka, ki sta staršema voščila vse najboljše za obletnico. Medtem ko se je mlajši Miles zraven poskušal igrati z avtomobilčkom, ga je starejša sestrica med igro malo povlekla na stran. Chrissy je pod objavljeni video svojemu možu, s katerim sta skupaj 14 let, čestitala za pravljično obletnico poroke in mu ob tem izpovedala ljubezen.

Chrissy in John sta tretjo nosečnost naznanila prejšnji mesec v glasbenikovem novem videospotu za pesem Wild,kjer se Chrissy drži za nosečniški trebušček. Ob promociji nove glasbe sta zaljubljenca spregovorila o tem, kako se njun odnos razvija tudi s pomočjo glasbe. Prvič sta se namreč spoznala na snemanju pesmi Stereo. "Pri pesmi All of Me sva se poročila in še nisva imela otrok. Love Me Now sva posnela z Luno, zadnjo pesem pa z Milesom." poveChrissy.