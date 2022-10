Christian Bale mediator med žaljivim režiserjem in Amy Adams

Christian Bale je v intervjuju za GQ, dejal, da je bil na snemanju kriminalne drame Ameriške prevare mediator med režiserjem Davidom O. Russellom in igralko Amy Adams. "Naredil sem to, kar se mi je zdelo primerno, v stilu Irva (njegov lik v filmu, op. a.). Če imam nekakšen občutek razumevanja, od kod kaj prihaja, potem se poskusim postaviti v vlogo mediatorja. To je moj značaj, da skušam reči: "Hej, pridi, usedimo se in razrešimo to. Mora obstajati način, da bo vse to delovalo.""

Dodal je, da kljub temu projekt ni pustil grenkega priokusa, saj se take stvari dogajajo, ko sodelujeta dva izjemna talenta. "Ko delaš z dvema tako noro kreativnima talentoma, bo prišlo do razburjenja. Ampak oba sta je**** fenomenalna." Dodal je, da je bilo takšno obnašanje tudi del likov, ki so jih igrali – nekdo, ki se ne umakne in preda zlahka.