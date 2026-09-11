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Tuja scena

Christian Bale odprl posebno vas za otroke v rejništvu

Los Angeles, 11. 09. 2026 12.01 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
E.K. Simon Vadnjal
Christian Bale

Igralec Christian Bale je po dolgih letih prizadevanj odprl projekt Together California v vrednosti 20 milijonov evrov. Vas nudi varen dom in celostno strokovno pomoč otrokom v rejništvu vse do njihove odraslosti.

Hollywoodski zvezdnik Christian Bale je po skoraj dveh desetletjih prizadevanj vendarle uresničil svojo veliko željo. V Kaliforniji je prerezal otvoritveni trak skoraj 20 milijonov evrov vrednega projekta Together California.

Christian Bale odprl posebno vas za otroke v rejništvu
Christian Bale odprl posebno vas za otroke v rejništvu
FOTO: Profimedia

Gre za posebno vas za otroke v rejništvu, ki si jo je zvezdnik zamislil, potem ko si je predstavljal, kaj bi se zgodilo z njegovo hčerko, če bi izgubila oba starša. "Nisem ravno šarmanten človek, tudi družim se bolj malo. Ljudje me pogosto niti ne pokličejo nazaj. To se pač ne dogaja. Ne mrežim rad. Zato je toliko bolj posebno videti, da lahko res dobra ideja, takšna, ki ji res nihče ne more nasprotovati, zaživi," je povedal igralec.

V Palmdalu je zraslo 12 hiš in center, ki trenutno zaposluje strokovnjake, kmalu pa naj bi se vanje vselili tudi prvi stanovalci. "Ta ustanova je kot matična ladja: otroke spremlja od rojstva pa vse do odraslosti, skrbi zanje in jih, če je mogoče, ponovno poveže z biološkimi starši. Če se ne da, jih pač ne. Gotovo pa jim daje vedeti, da je ljudem mar zanje, da jih imajo radi, da imajo z njimi potrpljenje in da obstaja upanje za prihodnost," je dodal.

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MiLjBo
11. 09. 2026 13.26
Bale je vedno bil fenomen in vedno bo.
Odgovori
0 0
CorbaMorba
11. 09. 2026 13.01
Atheist Bale je prav tako ponosen.
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0 0
belyugo
11. 09. 2026 12.30
Bravo, tako bi lahko vsak bogataš naredil nekaj lepega za družbo pa nobenemu ne bi manjkalo nič.
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