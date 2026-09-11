Christian Bale odprl posebno vas za otroke v rejništvu

Gre za posebno vas za otroke v rejništvu, ki si jo je zvezdnik zamislil, potem ko si je predstavljal, kaj bi se zgodilo z njegovo hčerko, če bi izgubila oba starša. "Nisem ravno šarmanten človek, tudi družim se bolj malo. Ljudje me pogosto niti ne pokličejo nazaj. To se pač ne dogaja. Ne mrežim rad. Zato je toliko bolj posebno videti, da lahko res dobra ideja, takšna, ki ji res nihče ne more nasprotovati, zaživi," je povedal igralec.

V Palmdalu je zraslo 12 hiš in center, ki trenutno zaposluje strokovnjake, kmalu pa naj bi se vanje vselili tudi prvi stanovalci. "Ta ustanova je kot matična ladja: otroke spremlja od rojstva pa vse do odraslosti, skrbi zanje in jih, če je mogoče, ponovno poveže z biološkimi starši. Če se ne da, jih pač ne. Gotovo pa jim daje vedeti, da je ljudem mar zanje, da jih imajo radi, da imajo z njimi potrpljenje in da obstaja upanje za prihodnost," je dodal.