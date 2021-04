Christian Bale zaradi novega videza neprepoznaven

Christian Bale se je poslobil od svojih las, brade in brkov.

47-letni z oskarjem nagrajeni igralec Christian Bale se trenutno mudi v Avstraliji, kjer snema filmThor: Love and Thunder. Gre za četrti film o Thoru, ki ga režira Taika Waitit. Slednji se je že leta 2017 v filmuThor: Ragnarok podpisal pod režijo.

Fotografi so 47-letnika ujeli v objektiv Sydneyju v Avstraliji, kjer je proste trenutke preživljal z ženo Sandro Sibi in otrokoma, 14-letno Emmeline in 6-letnim Josephom.

Za prihajajočo novo vlogo je zvezdnik popolnoma spremenil svoj videz, in sicer se je poslovil od svojih las, brade in brkov. Ker bo verjetno za potrebe snemanja nosil veliko ličil in ustrezno protetiko, s pomočjo katere se bo še lažje prelevil v lik, bo nanos maske verjetno lažji, saj nima las.

Christian bo v filmu odigral vlogo glavnega zlikovca Gorra, v filmu pa nastopata tudi Chris Hemsworth v vlogi Thora in Natalie Portman kot Jane Foster.

Izid filma so najprej planirali za letos, ampak so ga tako kot večino filmskih premier zaradi pandemije prestavili, in sicer na 11. februar naslednje leto.