Christian Bale zasadil prvo lopato za domove otrok v rejništvu

Christian Bale je presrečen, da se je njegov projekt, s katerim se ukvarja že zadnjih 16 let, končno začel premikati.

Christian Bale je dosegel nov mejnik v svoji dobrodelnosti. Priljubljeni igralec si že 16 let prizadeva, da bi v Kaliforniji zgradil objekte, kjer bodo pod isto streho bivali bratje in sestre v rejništvu. Njegova vztrajnost se je izplačala in projekt se je začel premikati. Zvezdnik je tako nedavno poziral za medije, obkrožen s politiki in donatorji, s katerimi so začeli kopati luknjo za postavitev 12 hiš za otroke.

Christian Bale je dosegel nov mejnik v svoji dobrodelnosti. FOTO: Profimedia icon-expand

Dobrodelni projekt, ki se mu je igralec posvečal toliko let, je bil veliko zahtevnejši, kot si je sam sprva predstavljal. "Nisem si mislil, da bo trajalo tako dolgo," je dejal. "Imel sem zelo naivno idejo o tem, da bom dobil kos zemlje in nato pripeljal otroke ter brate in sestre, ki bi živeli skupaj in nekako prepevali pesmi, kot jih je družina Von Trapp v The Sound of Music," je še dodal za tuje medije in napovedal, da pričakuje, da bo projekt končan do leta 2025.

Zvezdnik je poziral za medije, obkrožen s politiki in donatorji, s katerimi so začeli kopati luknjo za postavitev 12 hiš za otroke. FOTO: Profimedia icon-expand

Celoten projekt naj bi znašal okoli 22 milijonov evrov, Bale pa v projektu sodeluje s Timom McCormickom. "Ima svojo dobrodelno organizacijo in najbolje ve, koga moramo vključiti. Prepričan je bil, da mora projekt zaživeti v Kaliforniji, in vztrajal tudi, ko smo se spopadali z različnimi izzivi. Nikoli ni obupal," ga je pohvalil igralec, ki si želi, da bi bilo takšnih projektov več. "To je nekaj, kar me izjemno izpopolnjuje, in želim sodelovati pri vsakem koraku te poti. Morda je to moj edini takšen projekt, a po tihem upam, da jih bo še veliko," je poudaril.