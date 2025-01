Christina Aguilera o shujšani postavi: Nikomur ne dolgujem pojasnila

44-letnica je na začetku videa zbrala nekaj komentarjev, ki se nanašajo na njen izgled, med njimi pa so tako tisti, ki jo hvalijo, kot tudi tisti, ki jo kritizirajo. Posnetek nato pokaže nekaj posebnih trenutkov minulega leta, spremlja pa jih pesem, ki govori o samozavesti."Letos bom naredila nekaj drugačnega. To je opomnik, da ste vi pripovedovalec svoje lastne zgodbe. Nihče vam ne more zapovedovati, kdo ste in nihče si ne zasluži vašega pojasnila," je zapisala zvezdnica, ki v soju žarometov živi že več desetletij, v tem času pa se je naučila, da vsem ne more ugoditi, sedaj pa se niti več ne trudi za to.

"Dovolj sem zrela, da se zavedam, da nič ne pride zlahka in nihče ni popoln. Vsi nas obsojajo, ne glede na to, kaj naredimo oziroma česa nismo. Sprejetost pride s tem, ko sprejmemo sami sebe. Včasih je pot do tega zelo težka. Z vsakim, ki naredi korak proti temu, da je vsak dan boljša verzija sebe, praznujem. Dovolite si milosti, potrpljenja in spoštovanja," je še pripisala.