Christina Aguilera objavila zapise iz karantenskega dnevnika

Christina je mnenja, da jo beleženje lastnih misli pomirja, jo prizemlji, ko je to potrebno in jo prisili, da posluša svoj glas. Za njo so dnevni zapisi ključnega pomena, saj na njeno zdravje vplivajo blagodejno in terapevtsko, to pa je počela že na začetku svoje kariere: ''Ponoven pregled vsega, kar sem zabeležila, me spomni na to, da sem lahko hvaležna za vse. Tudi za to, kako me je življenje oblikovalo in kam me je to popotovanje pripeljalo.''