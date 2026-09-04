Christina Aguilera pokazala svojo 12-letno hčerko

Christina Aguilera je oboževalce razveselila z novo fotografijo svoje 12-letne hčerke Summer Rain, ki jo sicer le redko pokaže javnosti. Na prisrčni fotografiji pevka v majici z motivom ameriške zastave pozira ob hčerki, ki sedi na pokrovu svetlo modrega avtomobila. Summer se na fotografiji smeji in z rokama objema svojo slavno mamo. "Summerween," je Aguilera zapisala ob zbirki poletnih utrinkov, ki jim je dodala še vrsto poletnih in nekoliko bolj temačnih emojijev. Summer Rain je pevkin edini otrok z zaročencem Mattom Rutlerjem. Aguilera je tudi mama 18-letnega sina Maxa, ki ga ima z nekdanjim možem Jordanom Bratmanom.

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Pevka občasno vendarle ponudi vpogled v družinsko življenje. Marca je tako delila utrinke družinskega potovanja v Kostariko, kjer so Aguilera, Matt Rutler in Summer Rain skupaj obiskali naravni park La Paz Waterfall Gardens & Wildlife Refuge.

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Pevka je v preteklosti odkrito spregovorila tudi o materinstvu in priznala, da jo otroka znata hitro postaviti na realna tla. "Z otroki je na splošno težko. Opozorili te bodo na prav vsako stvar, jaz pa si mislim: 'Tudi jaz sem že marsikaj doživela!'" se je pošalila. Kot je povedala, jo materinstvo uči tudi potrpežljivosti: "Vsekakor poskrbijo, da ostaneš skromen, hkrati pa se skozi njihove oči tudi sam veliko naučiš. Materinstvo te nauči potrpežljivosti."