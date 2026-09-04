Christina Aguilera pokazala svojo 12-letno hčerko

Christina Aguilera je oboževalce razveselila z novo fotografijo svoje 12-letne hčerke Summer Rain, ki jo sicer le redko pokaže javnosti. Na prisrčni fotografiji pevka v majici z motivom ameriške zastave pozira ob hčerki, ki sedi na pokrovu svetlo modrega avtomobila. Summer se na fotografiji smeji in z rokama objema svojo slavno mamo. "Summerween," je Aguilera zapisala ob zbirki poletnih utrinkov, ki jim je dodala še vrsto poletnih in nekoliko bolj temačnih emojijev. Summer Rain je pevkin edini otrok z zaročencem Mattom Rutlerjem. Aguilera je tudi mama 18-letnega sina Maxa, ki ga ima z nekdanjim možem Jordanom Bratmanom.
Pevka občasno vendarle ponudi vpogled v družinsko življenje. Marca je tako delila utrinke družinskega potovanja v Kostariko, kjer so Aguilera, Matt Rutler in Summer Rain skupaj obiskali naravni park La Paz Waterfall Gardens & Wildlife Refuge.
Pevka je v preteklosti odkrito spregovorila tudi o materinstvu in priznala, da jo otroka znata hitro postaviti na realna tla. "Z otroki je na splošno težko. Opozorili te bodo na prav vsako stvar, jaz pa si mislim: 'Tudi jaz sem že marsikaj doživela!'" se je pošalila. Kot je povedala, jo materinstvo uči tudi potrpežljivosti: "Vsekakor poskrbijo, da ostaneš skromen, hkrati pa se skozi njihove oči tudi sam veliko naučiš. Materinstvo te nauči potrpežljivosti."
Številni oboževalci pa se sprašujejo, ali bo Summer stopila po maminih stopinjah. Zdi se namreč, da je hčerka podedovala tudi nekaj mamine ustvarjalne žilice. Zvezdnica jo je opisala kot zelo umetniško in ustvarjalno dekle, ki rado slika, riše in izdeluje maske. "Je prava umetnica. Slika, riše, izdeluje čudovite maske in je izjemno ustvarjalna, vendar je povsem samosvoja," je povedala o hčerki. Pevka svojih otrok ne želi usmerjati v določeno kariero, temveč jih želi podpirati pri stvareh, ki jih veselijo. Summer pa je v zadnjem času začela kazati zanimanje prav za svet, v katerem je odraščala njena mama. "Svojih otrok nikoli ne želim v nič siliti. Ne glede na to, kaj jih navdušuje, jih bom pri tem podpirala. Summer pa se je začela zanimati za igralstvo, zato je imela že nekaj ur igre," je razkrila.
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