Christina Aguilera rojstni dan praznovala z vročo fotografijo

Christina Aguilera vsekakor zna poskrbeti za to, da se o njej govori. Na svojem Instagramu je objavila zapeljivo fotografijo, na kateri pozira zgolj v usnjenih kratkih hlačah, črnih petah in čepici, obenem pa je s fotografijo vse pozabljivce spomnila, da je nedavno praznovala 44. rojstni dan. Zapeljivo slavljenko so v komentarjih številni oboževalci pohvalili, da še vedno dokazuje, da je kraljica glasbe in utelešenje lepote.

Vse tiste, ki so 18. decembra pozabili, da Christina Aguilera praznuje rojstni dan, je na ta pomemben dogodek zvezdnica spomnila kar sama. In to ne z običajno fotografijo kakšne torte iz praznovanja ali česa podobnega, temveč kar z izjemno zapeljivo fotografijo, ki jo je bilo težko zgrešiti.

Novopečena 44-letnica je na fotografiji pozirala zgolj v kratkih usnjenih hlačah, črnih petah in čepici, prsi pa si je prekrivala z rokami. Zapeljiva slavljenka je ob črno-belo fotografijo zapisala, da je to njena rojstnodnevna oprava in dodala število svojih let.

Zvezdnica je z objavo močno razveselila svoje sledilce, ki so ji v komentarjih nato namenili same lepe besede in jo ponovno označili za kraljico. "Starejša po letih, a po videzu vedno mlajša", "Videti je vse bolje" in "Kraljica glasbe spet dokazuje, da je utelešenje lepote in seksapilnosti. 44 še nikoli niso bila videti tako popolno" so pevko hvalili njeni oboževalci.