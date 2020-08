Christina Aguilera se je v domačem bazenu prelevila v hollywoodsko divo

Po ločitvi je znova našla ljubezen, in sicer je njeno srce omrežil Matthew Rutler, s katerim sta skupaj od leta 2010, zaročila pa sta se pred šestimi leti. Skupaj imata 5-letno hčerkoSummer.

Mama dveh otrok se je o materinstvu razgovorila v lanskem intervjuju za revijo Haute Living: "Po duši sem velik otrok. Otroci mi dajo priložnost, da se igram in tako lahko vzbudim ter spodbudim njihovo domišljijo. Si del tega neverjetnega življenja malih in to te nauči potrpljenja in stvari o sebi, ki ti niso všeč in na katerih bi želel delati. To je nenehna pot učenja. Toliko me naučijo in me ves čas izzivajo, da bi bila boljša."