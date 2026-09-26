Christina Aguilera z zaročencem uživala v Portofinu

45-letna Christina Aguilera in njen 41-letni zaročenec Matthew Rutler sta se pred kratkim sprehajala po slikovitem Portofinu, kjer sta se med drugim ustavila v nekaj luksuznih trgovinah, nato pa se s prijatelji odpravila še na kosilo. Zaljubljenca sta se med sprehodom držala pod roko, pevka pa je za sproščen dan izbrala pisano majico, kavbojke in japonke. Pozornost je pritegnila tudi z izjemno nizkim pasom kavbojk, ki je razkril njeno tetovažo na spodnjem delu hrbta.
To pa ni bil njun edini romantični dan v Portofinu. Dan prej so ju fotografirali med druženjem na vodi, kjer nežnosti nista skrivala. Rutler je pevko med drugim igrivo zavrtel v naročju, par pa si je na jahti izmenjal tudi poljub.
Aguilera in Rutler sta skupaj že več kot desetletje, zaročila sta se na valentinovo leta 2014, avgusta istega leta pa se jima je rodila hči Summer Rain.
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