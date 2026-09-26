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Tuja scena

Christina Aguilera z zaročencem uživala v Portofinu

Portofino, 26. 09. 2026 16.01 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Christina Aguilera z zaročencem uživala v Portofinu

Christina Aguilera si je z dolgoletnim zaročencem Matthewom Rutlerjem privoščila romantični oddih v Italiji. Par so fotografi ujeli med raziskovanjem Portofina, kjer sta se odpravila po nakupih in na kosilo s prijatelji, nekaj dni prej pa sta uživala na jahti, kjer objemov in poljubov ni manjkalo.

45-letna Christina Aguilera in njen 41-letni zaročenec Matthew Rutler sta se pred kratkim sprehajala po slikovitem Portofinu, kjer sta se med drugim ustavila v nekaj luksuznih trgovinah, nato pa se s prijatelji odpravila še na kosilo. Zaljubljenca sta se med sprehodom držala pod roko, pevka pa je za sproščen dan izbrala pisano majico, kavbojke in japonke. Pozornost je pritegnila tudi z izjemno nizkim pasom kavbojk, ki je razkril njeno tetovažo na spodnjem delu hrbta.

To pa ni bil njun edini romantični dan v Portofinu. Dan prej so ju fotografirali med druženjem na vodi, kjer nežnosti nista skrivala. Rutler je pevko med drugim igrivo zavrtel v naročju, par pa si je na jahti izmenjal tudi poljub.

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Aguilera in Rutler sta skupaj že več kot desetletje, zaročila sta se na valentinovo leta 2014, avgusta istega leta pa se jima je rodila hči Summer Rain.

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Christina Aguilera Matthew Rutler portofino italija

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