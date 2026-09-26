Christina Aguilera z zaročencem uživala v Portofinu

45-letna Christina Aguilera in njen 41-letni zaročenec Matthew Rutler sta se pred kratkim sprehajala po slikovitem Portofinu, kjer sta se med drugim ustavila v nekaj luksuznih trgovinah, nato pa se s prijatelji odpravila še na kosilo. Zaljubljenca sta se med sprehodom držala pod roko, pevka pa je za sproščen dan izbrala pisano majico, kavbojke in japonke. Pozornost je pritegnila tudi z izjemno nizkim pasom kavbojk, ki je razkril njeno tetovažo na spodnjem delu hrbta.