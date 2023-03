Christina Aguilera žalostna, ker je staranje postalo tako velika stigma

Pevka Christina Aguilera je hvaležna, da je odraščala v času, ko še ni bilo družbenih omrežij. 42-letnica je v nedavnem intervjuju za Allure spregovorila o pritiskih, s katerimi se srečujejo ljudje, zlasti ženske, da morajo izgledati dobro in ne smejo kazati svoje starosti. Kot je poudarila mati dveh otrok, so k stigmatizaciji staranja prispevali predvsem družbeni mediji.

"Opažam, da se nekateri ljudje s tem težje spopadajo kot drugi, kar me zelo žalosti, a v resnici niti ni njihova krivda," je o soočanju s staranjem v današnji družbi pripovedovala Christina Aguilera. "To je res velika stigma, zastarelo je razmišljanje, da morajo ženske izgledati dobro in da je staranje nekaj sramotnega. Odraščala sem v svetu zabave, nastopati pa sem začela, ko sem bila stara šest ali sedem let, kot najstnica pa sem se zlomila," je pripovedovala.

icon-expand Christina Aguilera FOTO: Profimeda

"Ne glede na to, kaj počnete, vedno se bo našel nekdo, ki vas ne bo maral. Na žalost bolj kot si uspešen in znan, več sovraštva in nadzora si deležen. Sem zelo občutljiva oseba, a na koncu dneva tudi zelo trdoživa," je dodala mati 15-letnega Maxa in 8-letne Summer, ki je ob tej priložnosti izpostavila, da so k takemu razmišljanju veliko prispevala tudi družbena omrežja. "Ko sem začenjala kariero, družbena omrežja še niso obstajala, sočustvujem z ljudmi, ki nočejo biti del zabavne industrije in berejo komentarje. Moja hči še ni dovolj stara, da bi brala komentarje ali sama objavljala, a se zavedam, da bo kmalu prišel tudi ta dan. Nova izdaja videospota za pesem Beautiful govori o tem, da moramo biti previdni pri tem, česa učimo svojih otrok," je prepričana zvezdnica. "Vedno skušam spodbujati njeno individualnost in ji dopustiti, da dela tisto, kar ona čuti, da je prav. Tudi, ko si izbira oblačila in ne ve točno, kaj bi oblekla. Takrat ji rečem, naj obleče nekaj, kar ji je všeč. Na koncu dneva to ne bo pomembno, kljub oblačilom bo imela lep dan in se bo počutila odlično," je povedala o svojem načinu vzgoje 8-letnice.

Čeprav pevka poudarja, da si prizadeva ohraniti avtentičnost svojega obraza, je hkrati tudi predstavnica in zagovornica sredstva za pomlajevanje, ki je podobno botoksu, izdelek pa so podprli tudi drugi zvezdniki, med njimi pevec Joe Jonas, igralka Gwyneth Paltrow in kantavtorica Teyana Taylor. "Imam zelo izrazit obraz in ko pojem, morajo čustva priti skozi. Pomembno mi je, da pride moja pristnost na odru in v zasebnem življenju do izraza, medtem pa delam vse, da se počutim in izgledam najbolje. Prav zato se mi injekcijski nevrotoksin zdi prava izbira," je iskrena 42-letnica. Aguilera je oktobra izdala prenovljen videospot za pesem Beautiful iz leta 2002, v kateri je poudarila ljubezen do sebe. V času prvotne izdaje so bili družbeni mediji šele v povojih. Novi video raziskuje povezavo med samozavestjo in časom, preživetim na spletu. Sporočilo videa pa se glasi: "V zadnjih 20 letih, odkar je bil album Stripped prvič izdan, so družbeni mediji spremenili naš odnos do naših teles in posledično naše duševno zdravje. Raziskave kažejo, da je čas, preživet na spletnih mestih za socialno mreženje, povezan s težavami s telesno podobo, samopoškodbami in neurejenim prehranjevanjem pri otrocih in najstnikih. To je treba spremeniti."