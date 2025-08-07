Christina Applegate hospitalizirana: Od bolečine sem kričala

Christina Applegate je s svojimi oboževalci delila, da je hospitalizirana zaradi vnetja ledvic, ki je tako hudo, da je kričala od bolečin. 53-letna zvezdnica serije Družina za umret je zadnjo epizodo podkasta MeSsy , ki jo vodi skupaj z Jamie-Lynn Sigler , posnela kar v eni od losangeleških bolnišnic, ob tem pa trpela bolečine, podobne tistim ob vnetju slepiča, je dejala.

Igralka je bila nedavno na počitnicah v Evropi, kjer je obiskala družino, na poti nazaj domov pa se je začela slabo počutiti. Zaradi bolečin, ki niso popuščale, se je že na letalu odločila, da bo odšla naravnost v bolnišnico, saj se ni želela ponoči zbuditi in se nato odpraviti na urgenco.

"Rekla sem jim, naj me zadržijo in hočem vedeti, kaj se dogaja. Želela sem, da opravijo vsa testiranja, kar jih lahko," je v podkastu povedala poslušalcem. Igralka, ki ima multiplo sklerozo, je dodala, da se je naslednjega dne zbudila s hudimi bolečinami na desni strani telesa. "Seveda moji možgani delujejo tako, da sem najprej pomislila, da mi je počil slepič," je dejala in nato opisala, da se je bolečina širila s hrbtne strani naprej.