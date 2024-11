Christina Applegate: Ležim v postelji in kričim od bolečine

Igralka Christina Applegate, ki je znana po vlogah v serijah Družina za umret in Dead to Me, je pred leti dobila diagnozo multiple skleroze, odkar jo je razkrila javnosti, pa pogosto odprto govori o simptomih te bolezni, za katero zdravilo ne obstaja, in o težavah, s katerimi se sooča v vsakdanjem življenju. Zvezdnica je v nedavni epizodi svojega podkasta razkrila, da včasih le leži v postelji, prežemajo pa jo neznosne bolečine, zaradi katerih kriči.

Christina Applegate v svoji podkast oddaji, ki jo vodi s prijateljico Jamie-Lynn Sigler, ki ima prav tako multiplo sklerozo, pogosto govori o tej neozdravljivi bolezni in kakšno je življenje z njo. 52-letnica je nedavno razkrila, da so se simptomi sedaj pojavili tudi v njenih rokah, priznala pa je, da zaradi bolečin, ki spremljajo bolezen, včasih le leži v postelji in kriči.

Christina Applegate je razkrila, da trpi hude bolečine, ki so posledica multiple skleroze. FOTO: Profimedia icon-expand

"Ležim v postelji in kričim. To je ostra bolečina in krčenje mišic," je opisala igralka, ki je dodala, da je bolezen v zadnjem času napredovala. V novi oddaji se je voditeljski dvojici pridružila še podjetnica Rory Kandel, ki ima enako diagnozo kot onidve, tudi ona pa pogosto trpi zaradi bolečin, ki jo spremljajo."Občutek imam, da imam v trebuhu nože. Ležim v postelji, ko se zbudim, pa se zaradi bolečine ne morem obrniti na katero koli stran," je opisala. "To je najhuje," je pristavila Christina Applegate, ki je diagnozo dobila leta 2021, nato pa na vprašanje gostje, ali se tudi ona tako počuti, odgovorila: "Čisto vsak dan. Včasih niti ne morem dvigniti telefona, saj je sedaj tudi v mojih rokah. Včasih ne morem niti prižgati televizije, ker ne morem držati daljinca ali odpreti steklenice."