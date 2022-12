Christina Applegate nad bolezen s humorjem: Želim, da se moji invalidnosti smejimo

Christina Applegate si ne želi, da se je ljudje zaradi njene bolezni bojijo. Igralka, ki trpi za multiplo sklerozo, se je odločila, da se s črnim humorjem brani pred temnimi mislimi in da jo to bodri v boju z boleznijo. Ker opaža, da je ljudem zaradi njene invalidnosti ob njej neprijetno, je prepričana, da je prav, da poskrbi, da se ljudje smejijo njeni invalidnosti. Kot se je pošalila, je o svoji bolezni napisala tudi zabavno božično pesem.

"Humor te ohranja v dobrem stanju, čeprav se v notranjosti ne počutiš v redu," je v oddaji The Kelly Clarkson Show povedala Christina Applegate. "S črnim humorjem se odvrnem od negativnih misli in tako poskrbim, da se ljudje ne bojijo biti v moji bližini," je še dodala igralka, ki so ji avgusta 2021 diagnosticirali multiplo sklerozo.

Zvezdnica je diagnozo dobila avgusta 2021, ravno med snemanjem tretje sezone serije Dead to me.

V oddaji je zaupala tudi, da se ljudje zaradi njene invalidnosti ob njej sedaj pogosto počutijo neprijetno. "Zdaj me vidijo kot invalidno osebo, a želim, da se počutijo udobno. Zato želim, da se moji invalidnosti smejimo," je še dodala 51-letnica. Obenem se je pošalila, da je iz svoje bolezni napisala zabavno božično pesem z naslovom Disabey Baby, del besedila pa je zapela tudi v oddaji. "Pohiti po dimniku, ne morem, ker moj invalidski voziček ne gre dol," je le en del pesmi, s katero želi poskrbeti, da se ljudje ne bodo bali invalidnih oseb.

Zvezdnica je voditeljici Kelly Clarkson še priznala, da je bila kljub bolezni odločena, da bo zaključila serijo Dead to me, ki jo snemala ravno v času, ko je izvedela za diagnozo. Poudarila je, da v delo ni bila prisiljena, ampak, da si je sama želela začeto tudi dokončati. "Če sem iskrena, ko so mi postavili diagnozo, nisem z nikomer želela govoriti o tem, smo želela sem delati," je povedala in dodala, da so bili njeni soigralci motivacija, da se kljub vmesnemu premoru, ki si ga je zaradi zdravstvenega stanja morala vzeti, potrudi dokončati serijo.