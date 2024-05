Christina Applegate o anoreksiji: Spremljala me je leta in leta

Christina Applegate je priznala, da je trpela za anoreksijo, ko je kot najstnica med drugim igrala v seriji Družina za umret . "Leta in leta in leta sem bila prikrajšana s hrano," je razkrila v torkovi epizodi podkasta MeSsy , ki si ga deli s Jamie-Lynn Sigler . "Bilo je prekleto mučenje." 52-letnica, je dejala, da je bila stara komaj 15 let, ko je začela svojo pot kot Kelly Bundy v uspešni TV-seriji, ki je bila predvajana od leta 1987 do 1997. Takrat jo je njena mama Nancy Priddy dala na Weight Watchers, da bi ji pomagali pri urejanju prehrane.

"Vedno je bila tekmovalna," je dejala o svoji materi. "Če bi shujšala na 50 kg, bi jo zanimalo, kako mi je uspelo, in razlog za to je bila moja motnja hranjenja." Nato je dodala, da je pojedla pet mandljev na dan in da če bi pojedla enega več, bi se zaprla v hišo in jokala. "In to me je spremljalo leta in leta in leta," je dodala.

Zvezdnica, ki je v svoji vlogi pogosto nosila kratke majice in kratka krila, je rekla, da je "želela, da moje kosti štrlijo ven, zato nisem jedla". Njena teža je celo vznemirila igralce in ekipo hit TV serije."Vsi na snemanju so bili zaskrbljeni in so govorili o tem, kako nič ne jem, govorili so mi o tem." Razkritje zmagovalke emmyja prihaja po tem, ko se zadnja leta ukvarja z drugimi zdravstvenimi težavami.