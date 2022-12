Christina Applegate o diagnozi multiple skleroze: Res je bilo bedno

"Bilo je res bedno. Lahko kaj takega rečem v oddaji?" je s šalo začela pripovedovati svojo zgodbo, voditeljica pa ji je v smehu dejala: "Rečeš lahko vse, kar hočeš." 51-letna Applegate je tako nadaljevala, da je diagnozo prejela v času, ko je snemala tretjo in hkrati zadnjo sezono serije Dead to Me: "V ponedeljek po službi sem izvedela, da imam multiplo sklerozo, bolezen, ki bo z mano do konca življenja."

Že štiri leta, preden so ji postavili diagnozo, je zvezdnica doživljala nekatere simptome te kronične bolezni: "Nisem vedela, kaj se mi dogaja. Nisem mogla hoditi, da sem se lahko usedla, pa so morali uporabiti voziček. Bila sem prestrašena, vsi pa so mi govorili, da moram na pregled."