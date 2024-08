Christina Applegate o lepotni operaciji: Kriv je bil komentar producenta

OGLAS

Igralka Christina Applegate je imela le 27 let, ko ji je eden od producentov namenil nasramne besede, zaradi katerih se je odločila, da gre pod nož. Sedaj 52-letna igralka, ki je nazadnje zaigrala v seriji Dead to Me, je o edinem lepotnem posegu, ki ga je kdaj opravila, spregovorila v podkast oddaji, ki jo ima skupaj z igralko in pevko Jamie-Lynn Sigler, ob tem pa razkrila še, da je bil producent nekdo, ki je zelo znana oseba.

Christina Applegate je razkrila, da se je pred leti odločila za lepotno operacijo. FOTO: Profimedia icon-expand

"Bila sem gostja v oddaji, ko mi je eden od znanih producentov dejal, da imamo težave z osvetlitvijo, krivec pa so mojie vrečke pod očmi," je dejala, po njenih besedah pa ji je producent, ki ga ni želela imenovati, predlagal, naj jih odstrani. Ob je v šali opozorila, da so bile 'vrečke' pod očmi dediščina njene družine, in se pošalila, da ima njen oče podobne, te pa da so podobne torbam Louis Vuitton. "In veste, kaj sem naredila? Šla sem na plastično operacijo in si jih odstranila," je priznala in očitala producentu, da jo je osramotil pred vsemi in jo prepričal v nekaj, zaradi česar se je odločila za ta korak.

Čeprav je Applegate na koncu podlegla pritiskom producenta, to ni prvič, da je javno okrcala osebo, ki je kritizirala njen videz. Igralka je pred letom ogovorila vplivnico, ki je na Instagramu ugibala, ali je šla sredi bitke z boleznijo, ki so ji jo diagnosticirali leta 2021, pod nož. "Sprejela sem nesrečno odločitev, da si ogledam nekaj komentarjev pod članekom o meni in mojih otrocih na podelitvi nagrad Critics Choice," je tvitnila januarja 2023. Med njimi pa je bil tudi komentar, da ima slabega plastičnega kirurga. Christina se je temu nasmejala in ne oboževalce naslovila vprašanje: "Kaj je narobe z ljudmi?" Igralka je nedavno, prav tako v podcastu MeSsy, opisala, kako je multipla skleroza vplivala na njeno vsakdanje življenje. Med drugim se je pošalila, da je morala pokupiti zaloge vlažilnih robčkov, ker se tri tedne ni mogla tuširati.

"Ne morem stati pod tušem. Ni možnosti. Pod tušem imam majhno klopco, ampak moja rit je tako velika, da ne morem sedeti na njej, takoj zdrsnem. Zato se obrišem z vlažnimi robčki," je dejala in dodala, da je brez energije, ima šibko cirkulacijo in jo nenehno bolijo noge.

Christina Applegate s hčerko Sadie FOTO: Profimedia icon-expand