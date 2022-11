Christina Applegate o predčasnem koncu kariere: To je zelo verjetno

Christina Applegate je v nedavnem pogovoru z The New York Timesom iskreno spregovorila o svojem delu in bolezni, s katero se sooča zadnje leto. Med naštevanjem vlog, ki so jo v življenju najbolj zaznamovale, je igralka omenila tudi zadnjo iz serije Dead to Me . Ob tem je dejala, da je to "zelo verjetno" tudi zadnja vloga njene kariere. "Kdo ve, pri svoji bolezni ne vem, kako bo," je iskreno priznala in poudarila, da je bila vloga Jen Harding v omenjeni seriji "veliko darilo" .

Med pogovorom je pojasnila, da je bilo že snemanje tretje sezone omenjene serije velik izziv, pri katerem so bili potrebni številni kompromisi in pomoč preostalih sodelavcev. "Vsi smo bili skupaj, uživali smo v zadnjih mesecih skupaj in kar najbolje izkoristili mojo situacijo. Humor nas je držal pokonci," je dejala in razkrila, da so ji ljudje pri stoječih prizorih držali noge, da ne bi padla, ter prizore, kjer bi se morala premikati, spremenili v bolj statične.

Spomnimo, igralka je v preteklem letu prejela diagnozo multiple skleroze, ki je močno zaznamovala njeno življenje. Igralka, ki je bila zaradi simptomov primorana vzeti daljši odmor, se je nedavno z vozičkom pripeljala na snemanje tretje in zadnje sezone serije Dead to Me, v intervjuju za The New York Times pa pojasnila, da je bolezen na njej pustila tako duševne kot fizične posledice. "Zredila sem se za 18 kilogramov in ne morem hoditi brez palice. Ljudje bodo zagotovo rekli, da ne morejo mimo tega in da sem pohabljena, a to ni odvisno od mene. To ni bolezen, ki bi jo kar naenkrat pozdravil in si rekel, da si popolnoma v redu."

Čeprav se njena kariera pred kamerami morda zaključuje, pa to ne pomeni, da bo igralka prerezala vse vezi z zabavno industrijo. A vseeno se bo sedaj najprej posvetila predvsem vlogi matere hčerki Sadie Grace LeNoble: "Trenutno uživam v vlogi mame. Všeč mi je, da sem ji ves čas na voljo, da jo peljem v šolo, da jo poberem iz šole, da ji pomagam z domačo nalogo, da ji pripravim večerjo, da sem tukaj, ko me potrebuje. To je tisto, kar sem nekaj časa pogrešala. In tudi ona je zelo vesela, da sem tukaj."