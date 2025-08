Christina Applegate o težkem pogovoru s hčerko: Kot nož v srce

Christina Applegate je nedavno gostovala v podkastu Let's Talk Off Camera s Kelly Ripa , kjer je omenila nedavni pogovor z najstniško hčerko Sadie . Zvezdnica serije Družina za umret je dejala, da ji je hčerka dejala, da se je od diagnoze zelo spremenila, njene besede pa so jo zbodle kot nož v srce, saj so bile resnične in tudi sama čuti, da je temu tako.

Kljub težkim hčerinim besedam, pa je prav 14-letnica eden od razlogov, da vsak dan vstane iz postelje, pravi igralka, ki bije težko bitko z boleznijo. "Ona je razlog, da sem še vedno tukaj in se trudim," je iskreno povedala 53-letnica.

"Nedavno sva s hčerko imeli resen pogovor. Oprosti, Sadie, ampak o tem moram govoriti. Rekla mi je, da pogreša takšno mene, kakršna sem bila, preden sem zbolela. To je bilo kot nož v srce, saj tudi jaz vsak dan zelo pogrešam takšno sebe, kot sem bila nekoč. To je res velika izguba," je iskreno priznala zvezdnica.

Zvezdnica je diagnozo javnosti razkrila leta 2021 na družbenem omrežju X, ko je zapisala: "Pozdravljeni prijatelji. Pred nekaj meseci sem dobila diagnozo multiple skleroze. Bilo je čudno potovanje, a so mi podporo nudili ljudje, ki se spopadajo z enako situacijo. To je bila težka pot, a kot vsi vemo, se pot nadaljuje. Če jo kakšen bedak ne blokira." Igralka je nato zaprosila za spoštovanje zasebnosti in se za nekaj časa umaknila iz javnega življenja.

Sedaj že nekaj časa odkrito govori o življenju s to boleznijo in težavah, s katerimi se srečuje v vsakdanjem življenju, ki jih je diagnoza prinesla. Marca 2024 je tako dejala, da mora nositi plenice za odrasle, saj ji zaradi težav s hojo ne uspe pravočasno priti do stranišča.

53-letnica ima Sadie z možem, glasbenikom Martynom LeNoblom, ki ji je stal ob strani med zdravljenjem raka dojk, ob njej pa je tudi sedaj, ko se bori z multiplo sklerozo.