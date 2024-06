Christina Applegate po diagnozi multiple skleroze življenja ne uživa več

"Ne uživam več v življenju. Ne uživam več. Ne uživam več v stvareh," je dejala igralka, ki ima bolezen, za katero je značilno, da imunske celice lastnega telesa napadejo možgane in hrbtenjačo, kar vodi do simptomov, kot so okorelost mišic ter težave pri hoji in govorjenju. Applegatova je dodala, da se trenutno počuti depresivno: "To je prava depresija, a me hkrati tudi straši, saj se zdi, da gre za fatalistično stanje, kot da je to konec."

"Ujeta sem v temi, kakršne nisem čutila že več kot 20 let," je še pristavila zvezdnica in razkrila, da je zaradi stanja, v katerem se je znašla v povezavi z duševnim zdravjem, poiskala pomoč terapevta, za kar je dejala, da je bila zanjo velika stvar.