Christina Applegate po dolgi hospitalizaciji delila prvi video

"Sveža barva las, nova čudna lisa na mojem licu," je ob videu, na katerem se obrne na stran, zapisala Christina Applegate. Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili njeni oboževalci, ki so pohvalili njen videz. "Si lepa kot vedno," je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "Vidiš se enako kot takrat, ko si igrala v Družina za umret! Neverjetno!" Tretji jo je pohvalil: "Si resnično močna oseba!" Četrti je prepričan: "Prekrasna zunaj in znotraj!"
Zvezdnica, ki se od leta 2021 bori z multiplo sklerozo, je bila pred mesecem odpuščena iz bolnišnice, kjer so jo sprejeli marca. Kot je avgusta za TMZ povedal vir blizu Applegate, se ta po vrnitvi v domačo oskrbo dobro počuti. Čeprav razlog njene hospitalizacije ni znan, pa je zvezdničin tiskovni predstavnik za Page Six takrat dejal: "Ima dolgo in zapleteno zgodovino zdravstvenih težav, o katerih odprto govori."
Dolga hospitalizacija je zadnja v vrsti zdravstvenih težav, s katerimi se je igralka soočila v zadnjih letih. Avgusta 2025 je razkrila, da je zaradi okužbe ledvic pristala v bolnišnici, kjer je kričala od bolečin. Kot je dejala februarja, je večino časa priklenjena na posteljo, a skuša svojo 15-letno hčer še vedno čim večkrat pospremiti v šolo, kar je njena najljubša stvar. "Rečem si, da jo moram pospremiti, da bo varno prispela, nato pa se lahko spet zavlečem v posteljo. In tako tudi naredim," je dejala.
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