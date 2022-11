Christina Applegate prejela zvezdo na pločniku slavnih

Christina Applegate se je prvič po razkritju diagnoze multiple skleroze pojavila v javnosti. Z družino, prijatelji in stanovskimi kolegi se je udeležila ceremonije na pločniku slavnih, kjer je slavnostno odkrila svojo zvezdo.

Christina Applegate je prejela zvezdo na pločniku slavnih. Igralka, ki je v svet filma in televizije vstopila kot deklica in zaigrala v številnih uspešnicah, ki so zaznamovale mladost marsikaterega gledalca, se je pomembnega mejnika udeležila skupaj z družino, prijatelji in stanovskimi kolegi ter za svoj hudomušni nagovor ob prejetju zvezde prejela bučen aplavz.

icon-expand Christina Applegate s soigralko iz serije Družina za umret, Katey Sagal. FOTO: Profimedia

"Rada vas imam," je v začetku svojega govora dejala Applegatova, ki je na oder stopila s pomočjo igralke Katey Sagal. "Katey bo stala za menoj, delajte se, da je ni tukaj," je v šali dejala nagrajenka, ki zaradi bolezni potrebuje oporo pri stanju. "Najlepša hvala hollywoodski gospodarski zbornici za to neverjetno stvar. Imela sem zelo zanimivo življenje, ki se je začelo, ko sem bila majhna in sem na tej ulici čakala pred kinodvorano, da bi si ogledala prvi film iz franšize Vojna zvezd," je o prvem srečanju s pločnikom slavnih povedala igralka, ki se je kot otrok spraševala, kdo so ljudje, katerih imena krasijo hollywoodske ulice. "Nisem vedela, ali so (ljudje z zvezdo na pločniku slavnih, op.a.) naredili nekaj dobrega ali nekaj slabega, vedela pa sem, da tudi jaz želim svojo zvezdo," se je pošalila.

icon-expand Christina Applegate z družino, prijatelji in stanovskimi kolegi. FOTO: Profimedia

V nagovoru se je zahvalila svoji družini, ki jo je podpirala na vsakem koraku njene kariere, svojemu agentu, s katerim je sodelovala kar dve desetletji, preostalim bližnjim sodelavcem. "Sama ne rečem, da imam prijatelje, ampak da imam družino. Ti ljudje skrbijo zame na vsakem koraku mojega življenja in ne vem, kaj bi naredila brez njih." Na koncu se je Christina Applegate zahvalila svoji hčerki, za katero je dejala, da ji je najpomembnejša oseba na svetu. "Toliko več si, kot si misliš. Tako si lepa, prijazna, zanimiva in dobrosrčna in vsak dan sem blagoslovljena, da lahko s tabo počnem vse. Hvala, da si tudi v tem z mano," je v joku dejala igralka in se že v naslednjem trenutku pošalila iz svojega trenutnega zdravstvenega stanja. "Aja, če slučajno niste vedeli, bolna sem. Niti čevljev nimam obutih," je sarkastično pripomnila in gledalcem namignila, da je sedaj čas, da se zasmejejo.

icon-expand Christina Applegate s hčerko Sadie Grace LeNoble. FOTO: Profimedia

Spomnimo, igralka je v preteklem letu prejela diagnozo multiple skleroze, ki je močno zaznamovala njeno življenje. Igralka, ki je bila zaradi simptomov primorana vzeti daljši odmor, se je nedavno z vozičkom pripeljala na snemanje tretje in zadnje sezone serije Dead to Me, v intervjuju za The New York Times pa pojasnila, da je bolezen na njej pustila tako duševne kot fizične posledice.