Christina Applegate priznala, da piše knjigo o svojem življenju

Christina Applegate si želi svojo življenjsko zgodbo in občutke izliti na papir. 52-letna igralka je razkrila, da pripravlja knjigo spominov, medtem ko je klepetala z igralskim kolegom Willom Ferrellom v novi epizodi podkasta MeSsy , ki ga vodi z Jamie-Lynn Sigler . Zvezdnica je novico delila, po tem, ko je 56-letni Will spregovoril o svoji preteklosti in začetkih kariere v oddaji Saturday Night Live, kjer je pred več kot dvajsetimi leti nastopal s Christopherjem Walknom in Jimmyjem Fallonom .

"Že kot majhna sem gledala oddajo Saturday Night Live, ki je verjetno ne bi smela gledati, vendar me je vzgajala Nancy Priddy," je rekla, preden je naredila premor in v smehu dejala: "To bo v moji knjigi." Zvezdnica je nato potrdila, da knjigo že piše. Novica pa oboževalce ni preveč presenetila, saj je zvezdnica, ki je avgusta 2021 razkrila, da so ji diagnosticirali multiplo sklerozo, pred tem za People povedala, kako je razpravljanje o svojem življenju zanjo terapevtsko.

Mnogo lepih besed je takrat namenila tudi Jamie-Lynn, s katero sta se odločili za ustvarjanje podcasta ravno iz tega razloga."Stojiva si ob strani in to nama je zelo pomagalo. Dve uri sva se pogovarjali po telefonu, smejali sva se in jokali ter si mislili, da nama to pomaga. Posnemiva to. Narediva to," je marca dejala o sovoditeljici, ki ima prav tako enako diagnozo."Christina me zna poslušati in mi omogoči, da govorim o težkih stvareh, kar sem obupno potrebovala," je kasneje dejala Jamie in dodala, da jima podcast pomaga pri soočanju z zahrbtno boleznijo.