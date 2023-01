Christina Applegate prvič po diagnozi na podelitvi nagrad po izboru kritikov

51-letnica je teden dni pred udeležbo na dogodku izrazila zaskrbljenost o tem, kako bo potekal njen obisk prireditve. "To nedeljo bo moja prva podelitev nagrad, na kateri nisem bila od leta 2019. In prva po multipli sklerozi. ŽIVČNO! Vendar sem hvaležna komisiji, da me je vključila," je zapisala na Twitterju .

Zvezdnica serije Dead to me, ki je pred kratkim prejela tudi zvezdo na pločniku slavnih, se že nekaj let srečuje s precej pogostimi in zahtevnimi zdravstvenimi težavami. Avgusta leta 2021 je na Twitterju sporočila, da so ji diagnosticirali multiplo sklerozo in se za nekaj časa umaknila iz javnosti. Leta 2008 je premagala raka dojke, pred šestimi leti pa je so ji iz preventivnih razlogov odstranili jajčnike, da ne bi zbolela za rakom na tem delu telesa.