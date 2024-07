Christina Applegate razkrila, kaj želi doseči pred smrtjo.

"So stvari, ki jih želim doseči v dneh, ki jih še imam v življenju," je na svoj profil na Omrežju X zapisala igralka Christina Applegate , ki se bori z diagnozo multiple skleroze, ki je močno zaznamovala njeno življenje. "Želim delati z Shirley MacLaine in piti 'šilce' s Cher," je razkrila ambiciozni želji.

In čeprav je pitje s Cher novost, je o želji po sodelovanju z legendarno Shirley MacLaine v preteklosti že spregovorila. Pretekli mesec je na zgoraj omenjeno družbeno omrežje zapisala, da je o sodelovanju sanjala vse življenje. In želja se ji morda nekega dne lahko uresniči, saj je 90-letna ikona kljub letom še vedno aktivna.

Christina Applegate je nedavno dejala, da je še vedno jezna na bolezen, ki jo je prizadela. "Ne uživam več v življenju. Ne uživam več. Ne uživam več v stvareh," je dejala igralka, ki ima bolezen, za katero je značilno, da imunske celice lastnega telesa napadejo možgane in hrbtenjačo, kar vodi do simptomov, kot so okorelost mišic ter težave pri hoji in govorjenju. "S črnim humorjem se odvrnem od negativnih misli in tako poskrbim, da se ljudje ne bojijo biti v moji bližini," pa je o spoprijemanju z diagnozo še povedala igralka, ki se je za pomoč obrnila tudi k terapevtu.