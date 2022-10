Christina Applegate se po diagnozi multiple skleroze vrača v javnost

Igralki Christini Applegate so avgusta 2021 diagnosticirali multiplo sklerozo. Zaradi bolezni se je Američanka umaknila iz javnosti, nedavno pa je sporočila, da se vrača. "Čaka me zelo pomembna slovesnost," je zapisala igralka na Twitterju ob fotografijah palic, s katerimi si bo pomagala pri hoji. Po razkritju diagnoze bo to igralkin prvi javni nastop.

Christina Applegate se je ob razkritju diagnoze multiple skleroze umaknila iz javnosti. Vse od avgusta 2021, ko je izvedela za bolezen, se ni pojavila na nobenem dogodku, občasno se je oglasila na družbenih omrežjih, kjer je svoje oboževalce obveščala o svojem zdravstvenem stanju. Več kot dobro leto kasneje se igralka vrača v javnost. "Čaka me zelo pomembna slovesnost," je zapisala na Twitterju in objavila fotografijo palic, s katerimi si pomaga pri hoji. "To bo moj prvi dogodek po razkritju diagnoze. Palice so zaradi bolezni sestavni del mojega življenja," je še dodala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"To je čudno potovanje," je ob razkritju diagnoze svojim oboževalcem sporočila igralka. "Kot je rekel eden od mojih prijateljev, ki ima multiplo sklerozo: zbudimo se in izvedemo neko dejanje. In to je tisto, kar počnem. Zato prosim za zasebnost, ko se bom bojevala z boleznijo," je zapisala in prosila za razumevanje. Takrat se je tudi umaknila iz javnosti, v varno zavetje svoje družine, moža Martyna LeNobloma in 11-letne hčerke Sadie.

icon-expand Christini Applegate so avgusta 2021 diagnosticirali multiplo sklerozo. FOTO: Profimedia