Christina Applegate se sprašuje, ali so za njeno bolezen krivi silikonski vsadki

Christina Applegate se sprašuje, ali so za njene zdravstvene težave krivi silikonski prsni vsadki. Igralka, ki je leta 2008 prestala dvojno mastektomijo, je dejala, da jo skrbi, da vsadki izločajo silikon, izpostavila pa je tudi, da zdravniki delajo teste in skušajo ugotoviti vzrok simptomov, potem ko so zavrgli diagnozo multiple skleroze.

Christina Applegate nima multiple skleroze. FOTO: Profimedia

"V zadnjih petih letih sem se večkrat spraševala, ali moji silikonski vsadki puščajo in me skušajo zastrupiti?" je dejala v svoji podkast oddaji, ki jo vodi skupaj z igralsko kolegico Jamie-Lynn Sigler. Dodala je, da ji je nekdo poslal študijo, v kateri so preučevali, kako se lahko puščanje silikonskih vsadkov kaže kot simptomi multiple skleroze. "O tem sem razmišljala," je še dejala in ob tem dodala, da je možnost predstavila tudi svojim zdravnikom.