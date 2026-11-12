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Christina Applegate se sprašuje, ali so za njeno bolezen krivi silikonski vsadki

Los Angeles, 12. 11. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Christina Applegate

Igralka Christina Applegate je nedavno razkrila, da so ji zdravniki pred leti postavili napačno diagnozo in nima multiple skleroze, zato se sedaj trudi, da bi odkrila vzrok težav z mobilnostjo in nenehnimi bolečinami. Kot je dejala, je sama pomislila, da bi lahko na njeno slabo počutje vplivali prsni silikonski vsadki.

Christina Applegate se sprašuje, ali so za njene zdravstvene težave krivi silikonski prsni vsadki. Igralka, ki je leta 2008 prestala dvojno mastektomijo, je dejala, da jo skrbi, da vsadki izločajo silikon, izpostavila pa je tudi, da zdravniki delajo teste in skušajo ugotoviti vzrok simptomov, potem ko so zavrgli diagnozo multiple skleroze.

Christina Applegate nima multiple skleroze.
Christina Applegate nima multiple skleroze.
FOTO: Profimedia

"V zadnjih petih letih sem se večkrat spraševala, ali moji silikonski vsadki puščajo in me skušajo zastrupiti?" je dejala v svoji podkast oddaji, ki jo vodi skupaj z igralsko kolegico Jamie-Lynn Sigler. Dodala je, da ji je nekdo poslal študijo, v kateri so preučevali, kako se lahko puščanje silikonskih vsadkov kaže kot simptomi multiple skleroze. "O tem sem razmišljala," je še dejala in ob tem dodala, da je možnost predstavila tudi svojim zdravnikom.

Preberi še Christina Applegate o napačni diagnozi: Nimam multiple skleroze

Kot je še povedala, se še naprej sooča z zdravstvenimi težavami, ki ji otežujejo vsakodnevno življenje. Zadnje čase so to predvsem bolečine v sklepih. "Ne vem, kaj se dogaja z mojimi sklepi. Sedaj sploh ne morem več premikati desnega ramena. Ne morem dvigniti roke," je razkrila in dodala, da včasih sploh ne more vstati iz postelje. "Težko je, saj bi lahko bil vzrok toliko različnih stvari. In ta neznosna bolečina," je še izpostavila.

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