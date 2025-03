Christina Applegate v boju z multiplo sklerozo hospitalizirana več kot 30-krat

"To je zelo pomembno, saj sem bila v treh letih, odkar sem dobila diagnozo, v bolnišnici več kot 30-krat zaradi bruhanja, driske in nepredstavljivih bolečin," je iskreno povedala 53-letnica. "Naredili so vsak test, ki obstaja, in moje telo izpostavili obsevanju, ki je posledica številnih magnetnih resonanc," je še dodala igralka in dodala, da se ji zdi, da je nedavno odkrila vzrok simptomov, ki jih ima.

"Sedaj bom zelo iskrena. Ko moram na veliko potrebo, bruham. Ko se to zgodi, me vse boli in se zgodijo vse mogoče stvari." Svoje telo je primerjala s klubom borilnih veščin. "Je, kot bi se vse borilo z vsem," je še povedala in dodala, da so ji zdravniki dejali, da njeni simptomi niso povezani z multiplo sklerozo. To pa je ni ustavilo, da ne bi opravila dodatnih preiskav, kot je kolonoskopija, in pogovora s svojo zdravniško ekipo."Mora obstajati neka povezava," je prepričana zvezdnica.

Marca 2024 je za revijo People dejala, da mora nositi plenice, saj ji velikokrat ne uspe pravočasno priti do stranišča, srečuje pa se tudi z drugimi zdravstvenimi težavami, ki so posledica diagnoze.