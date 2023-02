Christina Applegate zaradi bolezni ne more več igrati

Christina Applegate je v intervjuju za Los Angeles Times dejala, da bo februarska podelitev nagrad Združenja filmskih igralcev (Screen Actors Guild Awards – SAG) verjetno njena zadnja, saj ji multipla skleroza ne dopušča, da bi še naprej igrala. "Verjetno je to zadnja podelitev nagrad, ki se je bom udeležila kot igralka. Trenutno si ne predstavljam vstajanja ob petih zjutraj in biti na snemanju 12 do 14 ur. V tem trenutku nimam dovolj moči v sebi," je dejala.