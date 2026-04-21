Christina Applegate: Zdravstvene težave so zame stalnica

"Hvala za izliv ljubezni in dobrih želja. Zdravstvene težave so zame stalnica, ampak sem močna ženska in vsak dan postajam močnejša in boljša. Vzela sem si trenutek, da se osredotočim na svoje zdravje, a se kmalu vrnem z več informacijami," je na družbenih omrežjih zapisala Christina Applegate.

S tem zapisom je pomirila oboževalce, ki so bili ob novici, da je zvezdnica že od konca marca v bolnišnici, precej zaskrbljeni. Čeprav niti zdaj ni delila veliko informacij o svojem zdravstvenem stanju, je bil njen tiskovni predstavnik pred dnevi še bolj skrivnosten, kar je povzročilo dodaten strah med oboževalci. Je pa Christina z objavo dala vedeti, da je njeno zdravstveno stanje pod nadzorom, čeprav ostaja resno.

Tako še danes ni povsem jasno, ali je bila njena hospitalizacija posledica bolezni, s katero se bori že od leta 2021 in ji onemogoča normalno življenje. 54-letnica se je takrat soočila z diagnozo multiple skleroze, ki je močno vplivala na njeno kariero, saj zdaj ne more več sprejeti večjih filmskih ali televizijskih projektov. "Christina je borka, a boj s to boleznijo je zahrbten. So dobri dnevi, pa tudi zelo slabi. Ni pa odličnih dni. Vedno jo nekaj boli, kar je grozno. A ker razmišlja pozitivno, ji to pomaga, da se počuti bolje. Veliko ji pomenijo tudi prijatelji, ki so tam zanjo, so jo pripravljeni poslušati, jokati z njo in jo podpirati na vsak možni način," je za tuje medije razkril vir.