Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Christina Applegate že konec marca sprejeta v bolnišnico

Los Angeles, 17. 04. 2026 12.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Christina Applegate

Vse od konca marca je Christina Applegate v bolnišnici. Kaj je bil glavni razlog hospitalizacije, ni jasno, saj se je njen tiskovni predstavnik odločil za zasebnost in o njenem stanju ni podal specifičnih podrobnosti. Priljubljena igralka, znana po vlogi Kelly Bundy iz serije Družina za umret, se sicer že več let bori z diagnozo multiple skleroze.

Po poročanju ameriških medijev je bila Christina Applegate konec marca sprejeta v bolnišnico. Razlog za njeno hospitalizacijo uradno še ni znan, zato ni neposrednih dokazov, da bi bil glavni razlog njena bolezen. Zvezdnica se od leta 2021 bori z multiplo sklerozo, ki ji onemogoča normalno življenje in sodelovanje pri novih filmskih ali televizijskih projektih.

Christina Applegate se že od leta 2021 bori z multiplo sklerozo.
FOTO: Profimedia

Igralkin predstavnik za stike z javnostmi se je odločil za zasebnost in o njenem stanju ni podal specifičnih podrobnosti, zato se še vedno ugiba, kaj se dogaja z njo. Kot je dodal za TMZ, je bila sama sicer vedno zelo odkrita o svojem zdravstvenem stanju in je z mediji vedno iskreno delila svoje občutke. Vse od diagnoze se 54-letnica osredotoča predvsem na svoje zdravje in družinsko življenje s hčerko Sadie ter soprogom Martynom Lenoblejem.

Preberi še Christina Applegate prikovana na posteljo: Moje življenje ni rožnato

O napredovanju svoje bolezni je sicer redno obveščala oboževalce prek podkastov in družbenih omrežij. Bolezen je sčasoma vplivala na njeno mobilnost, o čemer je odkrito spregovorila tudi v nedavnih intervjujih. Februarja 2026 je za revijo People povedala, da večino časa preživi v postelji, a da se še vedno trudi vsak dan peljati v šolo svojo 15-letno hčer, saj je to nekaj, kar rada počne od samih začetkov.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Christina Applegate multipla skleroza bolnišnica Hollywood zdravje zvezdnikov Los Angeles

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641