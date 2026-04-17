Christina Applegate že konec marca sprejeta v bolnišnico

Po poročanju ameriških medijev je bila Christina Applegate konec marca sprejeta v bolnišnico. Razlog za njeno hospitalizacijo uradno še ni znan, zato ni neposrednih dokazov, da bi bil glavni razlog njena bolezen. Zvezdnica se od leta 2021 bori z multiplo sklerozo, ki ji onemogoča normalno življenje in sodelovanje pri novih filmskih ali televizijskih projektih.

Igralkin predstavnik za stike z javnostmi se je odločil za zasebnost in o njenem stanju ni podal specifičnih podrobnosti, zato se še vedno ugiba, kaj se dogaja z njo. Kot je dodal za TMZ, je bila sama sicer vedno zelo odkrita o svojem zdravstvenem stanju in je z mediji vedno iskreno delila svoje občutke. Vse od diagnoze se 54-letnica osredotoča predvsem na svoje zdravje in družinsko življenje s hčerko Sadie ter soprogom Martynom Lenoblejem.