Christina Ricci pol leta po ločitvi noseča s svojim frizerjem

41-letna igralka Christina Ricci je na Instagramu razkrila, da je v veselem pričakovanju. Pod srcem nosi svojega drugega otroka, katerega oče je njen frizer Mark Hampton . "Življenje je vse lepše in lepše," je igralka napisala ob objavi fotografije ultrazvoka.

Njeni prijatelji in oboževalci so jo zasuli s čestitkami in sporočili ter ji zaželeli vso srečo v novem življenjskem obdobju.

Čeprav Christina in Mark svoje sveže zveze nista obešala na veliki zvon, je na Instagramu že napisala, da je Mark njena najljubša oseba na svetu. "Moja najljubša oseba, čudovita oseba, prinašalec vsega lepega, srečnega, magičnega in dobrega. Ljubim te," je julija napisala ob njegovem rojstnem dnevu.