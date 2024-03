Christina Ricci se je med snemanjem serije zaradi odsotnosti težko povezala s hčerko

"Minulo leto sem bila razpeta med Vancouvrom in domom, ker smo tam snemali Yellowjackets. Ni me poznala. Nisva bili povezani. To me je zelo razburjalo," je dejala igralka, ki ima deklico z možem Markom Hamptonom. 44-letnica ima še 9-letnega sina Freddieja, ki ga ima z nekdanjim možem Jamesom Heerdegen.

"Mojim otrokom ni všeč, ko potujem. Ko grem stran, skušam čim večkrat s seboj vzeti tudi sina," je povedala, a poudarila, da je lahko potovati z družino zelo drago. "Če si član stalne ekipe, si vse moraš plačati sam. Vedno, ko potujem sem in tja, si ne morem privoščiti, da bi vse stroške plačala za štiri osebe. Preveč stane, da bi ves čas potovali vsi štirje," je iskreno priznala Ricci.