Christina Ricci se je z možem razveselila deklice Cleopatre

Christina Ricci in njen mož Mark Hampton sta povečala družino. Zvezdnica je na družbenem omrežju Instagram že objavila videoposnetek speče dojenčice, fotografijo pa je objavil tudi dekličin oče, za katerega je Cleopatra prvi otrok.

Christina Ricci in Mark Hampton

"Dojenčica Cleo je tukaj. Vsi smo zaljubljeni vanjo, ona pa ima najboljšega očeta, kar si jih lahko predstavljate," je ob videoposnetku zapisala Christina, med besedilo pa dodala srčke roza in črne barve. "Moje srce je eksplodiralo. Christina in dojenčica Cleo se dobro počutita, po tako zanimivem jutru pa vsi počivamo. Dobrodošla na tem svetu Cleopatra Ricci Hampton," pa je ob fotografiji zapisal ponosni očka, s katerim se je zvezdnica poročila oktobra.

Igralka je novico o nosečnosti razkrila avgusta, ko je na družbenem omrežju objavila fotografijo ultrazvoka, ob njej pa pripis: "Življenje postaja vedno lepše." Zvezdnica je pred časom spregovorila o materinstvu in sinu Freddieju, ki je dopolnil osem let. "Običajno, ko sem nedosegljiva, sem s sinom. Ko ne delam, se trudim, da sem čim bolj prisotna kot mati. Vozim ga na igralne urice in v šolo," je povedala za revijo People.